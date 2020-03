Foto e storie di donne belle e coraggiose, Terzavia onlus presenta il suo calendario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’Associazione Terzavia onlus, come è noto, opera nella città di Ancona da quasi vent’anni con fini di utilità sociale soprattutto nel campo della multiculturalità e dell’integrazione delle donne di origine straniera, oltre che con iniziative contro la violenza di genere. Per non passare sotto silenzio i contenuti di lotta per i diritti delle donne in questo strano 8 marzo senza manifestazioni pubbliche, l’Associazione presenta un calendario speciale, realizzato con la collaborazione di Ankonistan, che va dall’8 marzo 2020 all’8 marzo 2021, con le foto e le storie di donne belle e coraggiose che testimoniano con la propria vita la difesa di quei diritti. L’abbiamo chiamato Storie di Donna perché racconta di donne che si incontrano pur nella loro diversità: ci si può riconoscere nella cultura del Paese dove si è nate o in quella del Paese che ci ha fatto crescere, ci si può realizzare nel lavoro, nell’arte, nell’incontro con gli altri, ci si può porre l’obiettivo della propria emancipazione o privilegiare innanzitutto gli affetti, ma ci si riconosce sempre come donne, nella fragilità e nella forza, nel piacere di stare insieme e nella gioia di condividere.

