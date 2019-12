Ad Ancona presentato il calendario dell'Esercito 2019

E’ stato presentato nella caserma Falcinelli il CalendEsercito 2020, dedicato quest’anno al soldato di ieri e di oggi. A presentare l'evento il colonnello Claudio Brunetto, Comandante militare delle Marche per l’Esercito, che ha offerto alle autorità un excursus sulle pagine del calendario dell’Esercito mostrando, attraverso i 12 mesi e i 12 scatti fotografici, i valori e i principi dei soldati, sempre pronti al sacrificio per l’Italia e per la collettività. L’opera editoriale riporta, in un percorso che attraversa il tempo, immagini di bersaglieri, paracadutisti, lagunari, artiglieri, carristi o genieri e del loro apporto di professionalità suddiviso per Arma, Corpo o specialità di appartenenza, nel loro servizio alla nazione, sia esso in patria o all’estero.

La presentazione del calendario è stata arricchita dall’intervento del Generale di divisione Augusto Staccioli, ufficiale paracadutista emerito, che ha puntato i riflettori su una delle specialità di punta dell’Esercito, le Forze Speciali. Un approfondimento che ne ha descritto il poliedrico e rischioso impiego nelle numerose missioni, ed il rigoroso processo di selezione e formazione. Era inoltre presente il mezzosoprano Alice Cascitelli che, con la sua splendida voce, accompagnata al pianoforte dal maestro Domenico Ialonardi, ha proposto un intermezzo musicale di alto livello, riscuotendo il plauso di tutti gli intervenuti. Il CalendEsercito 2020 nella veste grafica di quest’anno prevede sia la versione tradizionale da collezione, sia un inserto fotografico, con un calendario fruibile, con una ricca dotazione di immagini che danno il senso del tributo di altruismo, di abnegazione e di professionalità che, oggi come ieri, caratterizzano gli uomini e le donne dell’Esercito.