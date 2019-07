Arriva l'ondata di caldo, temperature a ridosso dei 40 gradi: il picco ad Ancona

Saliranno a 36 gradi, domenica prossima 7 luglio, le temperature massime nella città di Ancona: ad annunciarlo il bollettino diffuso oggi dalla Protezione civile regionale, che sancisce l'allerta dei servizi sanitari e sociali in virtù di “condizioni che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare delle categorie suscettibili” (livello 2).

La raccomandazione che l'Amministrazione comunale rivolge in particolare agli anziani è -come di consueto- quella di bere molto e di evitare di uscire di casa nelle ore centrali, le più calde. Si ricorda che con la supervisione dell'assessorato alle Politiche sociali e Sanità del Comune del tavolo di coordinamento composto da istituzioni e associazioni, è attivo da giugno fino a settembre il piano operativo sulle ondate di calore.