Ondata di calore in tutta la provincia, temperature fino a 36 gradi

Il centro funzionale della Regione Marche ha reso noto che per quanto riguarda le giornate di oggi 25 luglio e venerdì 26 luglio è prevista un’allerta 2 per le ondate di calore, con temperature alle 14 di 33 gradi e di 36 gradi quella percepita. «Si ricorda pertanto - si legge in una nota - di adottare tutti gli accorgimenti già consigliati, evitando, tra l’altro, l’esposizione nelle ore più calde soprattutto per anziani e bambini. Inoltre si rammenta che è tuttora operativo il Progetto Helios proprio sulle ondate di calore, attivo fino al 15 settembre 2019».

Informazioni sui servizi disponibili e sulle cautele da osservare: a disposizione, 7 giorni su 7, dalle ore 9:00 alle 19:00 il numero verde del Servizio “HELIOS” 800.450.020 (call center regionale per il sostegno dei soggetti fragili a cura dell’ASUR Marche). Il ruolo di regia compete anche quest’anno alla centrale operativa della casa di riposo Benincasa- struttura comunale che gestisce i servizi di telesoccorso e telecontrollo– sia per l’accoglimento delle richieste di trasporto sia di eventuali segnalazioni relative a stati di particolare disagio di anziani.

Per i problemi di salute, in caso di allerta caldo sarà possibile utilizzare le sale climatizzate rese appositamente disponibili come di seguito riportate:

ZONA CENTRO :

Circoscrizione 1, Via Cesare Battisti 11/C-Tel: 071 222.2911/2912 – da lun a ven 9.00 – 13.00, mar. e gio. anche 15.00-17.00

COOSS MARCHE, Via Saffi 4-Tel: 071501031 – in orari di ufficio

ZONA PIANO SAN LAZZARO:

– FILO D’ARGENTO DORICO, Via Ascoli Piceno 10-Tel: 071 2801070 – da lun a

ven 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.30

– CROCE GIALLA Via Ragusa, 18 071/5015

ZONA TORRETTE:

Centro Sociale “L’INCONTRO”, Via Esino 6; Tel: 071/2181160; da lun a dom 15:30 – 18:30

ZONA COLLEMARINO:

Centro Sociale AUSER, Via Volta 4-Tel: 330569252 -da lun a sab 15.00 – 19.00

ZONA POSATORA:

Circolo Belvedere – Via Monte Vettore 6 tel. 366 2059621– da lun a sab 15.30 –

19.00

ZONA QUARTIERI NUOVI – Q2:

Centro di aggregazione Via Ruggeri 6 tel 347 0176207 -380 7022095 da lun

a ven. 8-17

(possibilità di somministrazione pasto)

Il trasporto,limitatamente alle giornate di calore è assicurato da:

Croce Gialla

Croce Rossa

Filo d’argento dorico

Ulteriori contatti:

CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: TEL: 071/2222200 – 0712223031.

U.O. ANZIANI del Comune di Ancona: 071/ 2222177 – 071/ 2225168