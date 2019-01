I calcinacci rischiano di colpire i passanti, devono intervenire i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 09:30 circa, ad Ancona in via Orsi per rimuovere alcune parti pericolanti da un cornicione di una palazzina.

La squadra dei pompieri sul posto, con l'ausilio anche dell'autoscala, ha rimosso le parti più pericolosi ripristinando quindi la sicurezza nella zona. La parte sottostante è stata transennata a cura dell'ufficio tecnico comunale. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.