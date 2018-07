I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 15:00 circa a Senigallia in via Gherardi per rimuovere dei coppi pericolanti. La squadra dei pompieri ha raggiunto il tetto con l'autoscala e sistemato i coppi che si erano spostati e che rischiavano di cadere nella via sottostante. Nessuna persona coinvolta.