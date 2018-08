Calcinacci rischiano di colpire i passanti in pieno centro

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle 7.30 circa, a Jesi nelle mura del centro storico per parti pericolanti cadute nella via sottostante. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato il tratto interessato dal distacco, rimuovendo tutte le parti che potevano cadere e colpire i passanti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e la zona è stata messa in sicurezza.