Cadono calcinacci, serve mettere in sicurezza la facciata della chiesa San Giovanni

Oggi alle ore 12,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in Corso Matteotti per mettere in sicurezza la facciata della chiesa di San Giovanni. Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato tutta la facciata che da sulla pubblica via, rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.