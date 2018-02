Paura in strada, calcinacci cadono dal cavalcavia: bloccata la viabilità

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona, in via XXV Aprile sul cavalcavia del Pincio, dopo che alcuni calcinacci erano caduti in strada. I pompieri, utilizzando l'autoscala, hanno verificato e tolto le parti di intonaco pericolanti, con la viabilità che è stata bloccata per tutta la durata dell'intervento. Sul posto anche una pattuglia dei vigili urbani che hanno regolato il traffico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

