Calcinacci rischiano di colpire i passanti, transennata l'intera zona

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 18:45 circa ad Ancona in via Maestri del Lavoro per rimuovere delle parti pericolanti. La squadra dei vigili del fuoco, sul posto anche con l'autoscala, ha tolto le parti immediatamente pericolanti ripristinando la sicurezza nella zona sottostante che è comunque stata transennata in via precauzionale. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.