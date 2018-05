«Mi ha punto un calabrone», chiama i soccorsi per paura dello shock anafilattico: ma era un grillo

«Mi ha punto un calabrone e rischio lo shock anafilattico». E' questa la chiamata arrivata ieri sera al centralino del 118. Dall'altra parte della cornetta una donna di 30 anni, straniera, che ha detto ai soccorritori di essere stata punta dall'animale e che a breve, vista la sua allergia, sarebbe potuta andare in shock anafilattico. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Entrati nell'appartamento, in zona Posatora, i soccorritori hanno però scoperto che non si trattava di un calabrone, bensì di un grillo. La donna è stata quindi rassicurata e per lei non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.