Dalla Calabria alla Vallesina per spacciare cocaina durante il Natale, arrestati tre pusher

JESI - Operazione antidroga dei carabinieri che ha portato all’arresto di tre persone originarie della Calabria ed il sequestro di oltre 1,3 chili di cocaina, oltre a 1000 euro in banconote di piccolo taglio. I carabinieri ritengono che la cocaina fosse pronta per essere immessa per le festività natalizie nel mercato degli stupefacenti marchigiano ed in particolare della Vallesina.

Il blitz è scattato ieri mattina. I militari di Jesi, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno controllato un'auto con a bordo un 41enne ed un 32enne residenti nella provincia di Reggio Calabria. Nel veicolo c'erano alcuni pacchi natalizi che hanno subito insospettito i carabinieri. Fatti aprire, all’interno sono stati trovati oltre 1,3 chili di cocaina, suddivisi in 200 dosi. Le indagini sono state poi estese nell’abitazione di un 33enne, sempre di origine calabrese, domiciliato in Jesi, che nascondeva altri 24 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, nonchè la somma di circa 1000 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. I tre uomini sono stati arrestati ed ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.