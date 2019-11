Corruzione, Caglioti sospeso per aver rispettato segreto su indagini: «E' dittatura»

Un anno e più di indagini quelle portate avanti dalla sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Ancona insieme agli agenti della Squadra Mobile. Per questo, dopo il lento smembramento della sezione giudiziaria con sostituzioni e trasferimenti a ruoli demansionati, adesso arriva anche la sospensione per 10 giorni del maggiore Marco Ivano Caglioti. La sua colpa? Non aver informato i vertici della Municipale della sua attività lavorativa di questi ultimi mesi. Non ha parlato con la Comandante e con la Giunta. Non lo ha fatto e non poteva farlo per 2 motivi: primo, stava indagando proprio in quell’ambito e secondo c’era un segreto istruttorio da tutelare visto che le indagini erano state delegate direttamente dalla Procura di Ancona. Un silenzio, che, nelle scorse settimane, aveva portato ad un battibecco tra lui e la comandante Liana Rovaldi, la quale avrebbe segnalato il tutto all’Ufficio provvedimenti disciplinari. Da qui la sospensione. Dunque Caglioti punito dal Comune per aver indagato e per aver fatto rispettare le legalità.

«Per noi ad Ancona succedono cose strane. - ha detto il segretario del sindacato Ugl Vincenzo Marino - I lavoratori onesti vengono penalizzati e vessati, mentre chi lavora oltre i confini della legalità, come abbiamo appreso dalla cronaca recente, viene visto di buon occhio. Nella Polizia Municipale di Ancona, negli ultimi 5 mesi, abbiamo assistito a pressioni fiscali e psicologiche, come quando i vigili della sezione giudiziaria vennero valutati con giudizi scandenti perché non comunicavano all’esterno la loro attività di indagine». Infatti dopo quelle schede di valutazione, alla richiesta di chiarimenti, dai vertici avrebbero risposto: «Non sappiamo cosa combinate». Cosa combinavano? Portavano a termine una delicatissima inchiesta sulla corruzione nel Comune di Ancona, culminata giovedì scorso con 5 arresti e 30 indagati. E non è che una cosa del genere potesse essere comunicata alla leggera, neppure ai vertici della Municipale, soprattutto alla politica cittadina. Ora Caglioti, tramite il sindacato UGL, sta portando avanti un’opera di conciliazione e martedì è già fissato un incontro con il direttore generale del Comune dorico.

Oltre a questi però ci sono i trasferimenti, cioè numerosi agenti della giudiziaria da tempo spostati in strada, a fare multe o dirigere il traffico. E forse, visto quello che sta succedendo negli uffici del comune dorico con 4 assessorati sotto la lente della Procura, sarebbe il caso che quegli agenti con esperienza investigativa tornino ad occuparsi di indagini penali. Lo dice il sindacato, che commenta: «Tutto questo è uno scandalo - insiste Marino - L’Ugl non solo chiede il reintegro nel corpo polizia giudiziaria come in origine degli agenti trasferiti senza motivo, ma siamo pronti ad ogni azione legale e amministrative per ridare dignità ai lavoratori onesti e andremo fino in fondo, anche davanti al giudice del lavoro».

Sul caso interviene anche il segretario provinciale della Lega Milco Mariani: «E’ vergognoso sia voler fare pressioni su Caglioti perché violi il segreto istruttorio come anche il depotenziamento della struttura della polizia giudiziaria della Municipale, sembrano metodi di altre zone d’Italia, mobbizzanti, autoritari e al limite della democraticità».