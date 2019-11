Caso Caglioti, arriva la replica del Comune: "Non c'entra nulla con l'inchiesta"

Arriva la replica del Comune di Ancona sulla vicenda del maggiore della Polizia Municipale Marco Ivano Caglioti, sospeso per 10 giorni dopo aver avuto un battibecco con la comandante del corpo di polizia locale, scaturito dal fatto che il maggiore non volesse comunicare su cosa stesse lavorando negli ultimi mesi e come mai fosse meno presente in ufficio.

"Il Comune di Ancona in riferimento all'articolo apparso oggi su AnconaToday dal titolo: “Corruzione, Caglioti sospeso per aver rispettato il segreto sulle indagini” , precisa che il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente emesso un mese fa circa al termine di un procedimento avviato precedentementem nulla ha a che fare con le ultime vicende riportate sulla cronaca di questi giorni".