Sale sul tetto per sistemare l’antenna, poi cade giù: è in gravi condizioni

Cade dal tetto della sua abitazione, portato a Torrette in gravi condizioni. E’ successo intorno alle 13 di oggi a Polverigi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo, un 44enne, si trovava sul tetto di casa per sistemare un’antenna.

Per cause ancora in corso di accertamento ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle oltre ai medici del 118. L'uomo era cosciente, ma la gravità delle ferite ha reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. E' stato portato all’ospedale regionale in codice rosso.