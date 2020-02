Crolla un'insegna nel parcheggio del centro commerciale, paura tra i clienti

Crolla un’insegna, paura al centro commerciale Oceano di Castelplanio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

E’ un miracolo che nessuno sia stato colpito dall’insegna di una palestra, precipitata dal secondo piano della struttura. Grande spavento, però, tra i tanti clienti che si trovavano nel parcheggio dello shopping center in cui è avvenuto l’improvviso crollo, dovuto probabilmente al vento forte, anche se le cause sono in corso di accertamento.

Dai primi rilievi, fortunatamente, non risultano feriti né auto danneggiate.

Gallery