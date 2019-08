Si sente male e cade a Mezzavalle, donna soccorsa dall'eliambulanza

Il malore, poi la caduta. Paura nel pomeriggio a Mezzavalle, dove una donna di 60 anni ha subito un serio infortunio lungo lo stradello che conduce alla spiaggia, a quanto pare dopo aver accusato un principio di svenimento per la fatica e il gran caldo.

Vista la delicatezza della situazione e la difficoltà di raggiungere la donna ferita via terra in breve tempo, la centrale operativa del 118 ha deciso di attivare l’eliambulanza che si è alzata in volo dall’ospedale di Torrette e ha raggiunto Mezzavalle. Erano passate da poco le 17. Le condizioni della sessantenne, che nel frattempo si era ripresa ma era molto dolorante, per fortuna non sono gravi, anche se è stata portata al pronto soccorso con un codice giallo traumatico.