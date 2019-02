Cade da una scala e rovina a terra, poi la corsa in ospedale: è grave

Un uomo di 60 anni è stato soccorso questa mattina, intorno le 9.30, in un appartamento in costruzione del capoluogo, poco distante dalla rotatoria che conduce al bivio per Candia. Per cause ancora in fase di accertamento il 60enne sarebbe caduto da una scala, rovinando pesantemente a terra. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118 che lo hanno trasportato con un codice rosso avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Non si sa ancora se l'uomo sia il proprietario dell'immobile o un operaio che in quel momento stava lavorando.