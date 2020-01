Si ferma a far pipì sulla strada e cade in un dirupo: si alza in volo l'eliambulanza

Si ferma a far pipì a margine della strada, perde l’equilibrio e cade nel dirupo. Si è alzata in volo da Torrette l’eliambulanza del 118 per soccorrere l’anziano protagonista del singolare incidente avvenuto questa mattina attorno alle 11 a Monterado, frazione di Trecastelli, nel Senigalliese.

Per fortuna, quando i soccorritori sono arrivati hanno constatato che le sue condizioni non erano gravi, tant’è che alla fine l‘83enne è stato accompagnato in codice giallo al Pronto soccorso di Senigallia. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare l’anziano precipitato nel dirupo, da un’altezza di circa due metri. Non aveva apparenti traumi, ma presentava molte escoriazioni per colpa dei rovi ed era comprensibilmente spaventato.

Ha riferito di essersi fermato con l’auto sulla strada della Bruciata, lungo la salita che porta a Monterado dopo l’incrocio con la Pergolese, per un bisogno impellente. All’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è finito nella scarpata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e all’eliambulanza (la cui missione è stata annullata durante il tragitto), è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del 118 di Senigallia.