Cade intonaco dal terzo piano, nessun ferito: vigili in azione

Vigili del fuoco in azione questa mattina attorno alle 10.30 in via Cialdini dove è stato segnalato un cedimento di pezzi di intonaco dalla facciata di un palazzo. I pompieri sono intervenuti con l'autoscala e sono saliti fino al terzo piano dell'edificio per mettere in sicurezza la zona.

Non si segnalano persone coinvolte, fortunatamente. L'area dove sono piovuti calcinacci è interessata anche dall'ingresso del parcheggio Stamira, oltre che dal passaggio pedonale.