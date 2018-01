Cade in mansarda e si frattura un femore, soccorsa una donna

Cade all'interno del proprio appartamento e si frattura un femore. Paura ieri pomeriggio per una donna di 90 anni, vittima di una brutta caduta mentre si trovava nella mansarda della sua casa di via primo Maggio, a Ponte Rio di Senigallia.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco. Considerato che la mansarda è collegata con una scala a chiocciola all’appartamento sottostante, i vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala e raggiunto la finestra della mansarda. Poi con l’apposita barella hanno trasportato l'anziana donna in strada. Il personale del 118 l'ha poi caricata in ambulanza e portata al pronto soccorso per tutte le cure del caso.