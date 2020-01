Precipita dal camion, arriva l'eliambulanza: operaio in gravi condizioni

Precipita dal camion, 61enne finisce all’ospedale in gravi condizioni.

E’ successo ieri pomeriggio in una ditta di trasporti di Borgo Tufico, nel Fabrianese. L’uomo, di origine straniera ma residente in zona, è caduto mentre stava lavorando in un camion dell’azienda. Si trovava tra il rimorchio e il bilico quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato, secondo la ricostruzione dei carabinieri.

Subito da Torrette, vista la delicatezza della situazione, si è alzata in volo l’eliambulanza del 118, dopo la richiesta d’aiuto dei colleghi: fortunatamente il 61enne è sempre rimasto cosciente ed è caduto da un’altezza contenuta. Ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.