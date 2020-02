Cade su una buca, donna si frattura una spalla e finisce in ospedale

ANCONA - Brutta disavventura quella capitata ieri ad una donna anconetana, caduta mentre stava passeggiando in una via nei pressi della rotatoria all'incrocio con via Grandi, alla Baraccola. La signora, di 45 anni, ha perso l'equilibrio a causa di una buca ed è rovinata pesantemente a terra.

Visibilmente dolorante è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per lei una brutta frattura alla spalla ma per fortuna niente di più grave.