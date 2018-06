Rimane senza chiavi di casa, prova ad arrampicarsi ma cade nel vuoto

Rientra a casa e si accorge di essere rimasto senza chiavi, decide di arrampicarsi per raggiungere l'appartamento e cade nel vuoto. E' questo quanto successo ieri sera intorno alle 23 in via Torresi. Protagonista un ragazzo di 27 anni che dopo essersi accorto di non avere le chiavi per entrare in casa ha deciso bene di arrampicarsi dalla finestra delle scale. Ad un certo punto qualcosa è andato storto e il giovane è caduto nel vuoto.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Croce Gialla di Ancona. Il 27enne è stato portato a Torrette in codice rosso ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.