Drammatica scoperta al largo del porto turistico, trovato il cadavere di un uomo

Tragica scoperta al largo di Marina Dorica. I militari della Guardia di Finanza hanno trovato il cadavere di un uomo di circa 65 anni, residente ad Ancona, a circa un miglio e mezzo al largo del porto turistico.

Dopo il ritrovamento, avvenuto attorno alle 18,30, il corpo è stato portato a riva da una motovedetta, fino alla banchina della Guardia di Finanza dove è atteso l’arrivo del magistrato e della Scientifica. La morte dell’uomo, che aveva i documenti con sé, risalirebbe a non troppo tempo fa. Sono in corso indagini per gli accertamenti più approfonditi.