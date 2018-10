Cade in una battuta di caccia, dal fucile parte un colpo che lo ferisce

SENIGALLIA - Cade mentre sta cacciando nelle campagne del senigalliese e viene ferito dal proiettile accidentalmente parte dal fucile. Poteva finire con un bilancio peggiore l'incidente avvenuto nelle scorse ore ad un cacciatore di 52 anni. L'uomo infatti è stato colpito ad una gamba, per fortuna in maniera non grave. Sul posto il 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Torrette per farsi medicare. Intervenuti anche i Carabinieri che ora dovranno ricostruire quanto accaduto.