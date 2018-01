Diritto allo studio, Busilacchi: «Attenzione costante sugli studentati»

«Sono soddisfatto della risposta fornita dall'assessore ed esprimo un giudizio positivo su quanto fatto dalla Giunta in queste ultime settimane ma dovremo continuare a monitorare la situazione, mantenendo un'attenzione costante sia sulla questione degli idonei senza borse di studio che sul problema delle residenze». Il consigliere regionale Gianluca Busilacchi (Gruppo misto - Mdp) commenta positivamente la risposta ricevuta in Aula questa mattina dall'assessore regionale all'istruzione Loretta Bravi a una sua interrogazione. Busilacchi, allo stesso tempo, invita a non abbassare la guardia sullo stato delle residenze universitarie: «Credo che il monitoraggio e l'attenzione su questo tema debbano essere costanti per tutto l'anno. Penso ad esempio allo stato delle residenze, in particolare ad Ancona, nel quartiere di Torrette».

Lo scorso ottobre, a pochi giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sulle borse di studio e dopo la mobilitazione delle organizzazioni studentesche, Busilacchi aveva presentato un atto ispettivo sulle risorse stanziate in bilancio, chiedendo l'aumento dei fondi per esaurire le graduatorie. Nel frattempo, come spiegato dall'assessore, è stata acquisita la certezza dell'ammontare del Fondo Integrativo Statale, che ha permesso di assegnare nel bilancio di previsione 3 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019. Buone notizie anche sul fronte della riforma dell'ente unico, sulla quale Busilacchi chiedeva aggiornamenti. L'Erdis, ente regionale diritto allo studio, è operativo dal 1° gennaio 2018, ha spiegato la Bravi. Il Consiglio di amministrazione è stato istituito con l'elezione da parte del Consiglio regionale di quattro componenti, che corrispondono ai quattro commissari straordinari degli Ersu.

Non è stato ancora formalizzato, per mancanza di un accordo tra le organizzazioni studentesche, il nominativo del quinto e ultimo componente in rappresentanza degli studenti. «La mia interrogazione è di alcuni mesi fa, quando le due questioni non erano state ancora risolte – conclude Busilacchi -. Ogni anno la Regione si fa carico della questione diritto di studio con il bilancio di previsione, a dicembre»