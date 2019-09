Bus e navette gratuite per la notte bianca, tutte le informazioni e gli orari delle partenze

Al via la Notte Bianca del centro di Ancona sabato 7 settembre: la serata interessa il centro cittadino, coinvolgendo alcune delle mete più belle di Ancona: la Mole, il Porto Antico, il Teatro delle Muse, i Musei Civici, Piazza del Plebiscito, e animando l'area commerciale di Corso Garibaldi e delle Piazze circostanti (TUTTO IL PROGRAMMA QUI). Sarà un centro città molto animato e dunque molto trafficato. E se qualcuno ha già in mente di dirigersi alla festa cittadina evitando di prendere la macchina, ecco che il Comune dorico ha reso noti gli orari delle navette gratuite che, dal Piano e gli Archi, portano in centro e al porto antico.

Orari e percorso dal Piano al centro città

Partenza da piazza Ugo Bassi, passando per via Marconi per arrivare in piazza Cavour.

19:00 - 19:25 - 19:50 - 20:15 - 20:40 - 21:05 - 21:30 - 21:55 - 22:20 - 22:45 - 23:10 - 00:25 - 00:35 - 00:50 - 01:00 - 01:15 - 01:25 - 01:40 - 01:50 - 02:05 - 02:15 - 02:30 - 02:40 - 02:55 - 03:05

Orari e percorso dal Piano al porto antico

Partenza da piazza Ugo Bassi, passando per via Marconi, piazza della Repubblica, varco Vittorio Emanuele (entrata area portuale), per arrivare al porto antico (fermata arco Clementino).

19:10 - 19:35 - 20:00 - 20:25 - 20:50 - 21:15 - 21:40 - 22:05 - 22:30 - 22:55 - 23:20 - 23:35 - 23:45 - 00:00 - 00:10