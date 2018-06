Celebrazioni centenario di Premuda, attivo il servizio navette gratuito

In occasione delle celebrazioni organizzate ad Ancona dalla Marina Militare per il centenario della impresa di Premuda, in vista dell'afflusso dei visitatori l'Amministrazione comunale insieme a Conerobus, ha organizzato una serie di servizi mirati di trasporto pubblico da e per l'area portuale. In particolare corse di bus navetta da piazza Ugo Bassi a piazza Kennedy e ritorno e un collegamento tra parcheggio scambiatore di Tavernelle (Via Ranieri) e piazza Kennedy.

Il servizio delle navette, precedentemente comunicato, su richiesta del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine pubblico verrà esteso fino all'Arco Clementino, dove avverrà la salita e la discesa dei visitatori, passando attraverso il Porto Antico. Altre fermate saranno in ingresso al Porto in piazza della Repubblica, ed in uscita dal Porto in via XXIX settembre, presso la pensilina bus antistante il parcheggio Traiano. Queste modifiche varranno solo per i giorni 8, 9 e 10 giugno, mentre per la giornata dell'11, essendo il Porto "blindato", le navette non potranno entrare ma effettueranno il tragitto già comunicato.