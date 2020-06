Bus navetta gratuito dai parcheggi alla spiaggia, tutti le informazioni per i bagnanti

ANCONA - Dal prossimo weekend verrà messo a disposizione il parcheggio ex supermercato SI di via Ricci a Collemarino. Gli automobilisti potranno usufruirne gratuitamente e sarà collegato con un servizio di bus navetta gratuito. Lo stesso bus navetta raggiungerà vari parcheggi fino ai punti di entrata alla spiaggia di Palombina. Queste nel dettaglio tutte le informazioni con i nuovi orari.

In giugno e in luglio navetta attiva tutti i sabati e le domeniche. Per il mese di agosto previste corse speciali, nella settimana di Ferragosto e da sabato 8 a domenica 16 agosto tutti i giorni. Il servizio di navetta collega il parcheggio dell'ex supermercato, quindi da via Ricci, con fermate in piazza Galilei a Collemarino, in zona Palasport,in Via Redi per raggiungere poi le entrate alla spiaggia di Palombina. Corse alla mattina e nel pomeriggio; il mattino, dalle ore 9, corsa ogni 30 minuti fino alle 12,30; ritorno,corse dalle 15, ogni 30 minuti fino alle 19. Aperti i sovrappassi all'altezza dello stabilimento Romano e quello in legno vicino al centro commerciale "II ponte". Per l’accesso alla spiaggia sono in funzione anche tre ascensori.