Ferragosto, attivato bus navetta gratuito per raggiungere l'area verde di Campocavallo

Per la giornata del 15 agosto l’amministrazione comunale ha deciso di attivare un bus navetta gratuito per raggiungere l’area verde di Campocavallo, meta prediletta di migliaia di utenti nelle giornate di festa. L’obiettivo è quello di limitare il traffico veicolare nella zona e soprattutto evitare la sosta selvaggia lungo la S.P. 27, in particolare nel tratto che costeggia il Parco Astea Verde Energia, dove in passato si erano verificati problemi per il transito dei mezzi di soccorso proprio a causa delle auto parcheggiate lungo la sede stradale, addirittura su entrambi i lati, in palese violazione delle norme del codice della strada.

L’idea del bus navetta gratuito è stata concertata con le forze dell’ordine, polizia locale, Astea, Osimo Servizi Spa e l’azienda di trasporto locale TPL Osimo, che garantirà il servizio nelle fasce orarie 9 – 12 (mattino) e 17.30 – 19.30 (pomeriggio), con cadenza di circa 30 minuti. I terminal di partenza del bus sono stati individuati presso il maxiparcheggio di Via Cristoforo Colombo e a Piazzale Grande Torino, in zona Vescovara (di fronte allo skate park); le fermate a Campocavallo verranno effettuate in Via del Covo (davanti all’area attrezzata) e al Parco Astea Verde Energia.

La Provincia di Ancona, competente sul tratto stradale in questione, ha emanato apposita ordinanza di sosta con rimozione forzata lungo la S.P. 27 “Incagiata” dal km 2+650 al km 4+696, con decorrenza 08.08.2019, provvedendo al posizionamento della segnaletica verticale.