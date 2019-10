Sale sul bus senza biglietto, si rifiuta di scendere ed aggredisce gli agenti: arrestato

Invitato a scendere dall'autobus perchè senza biglietto inizia ad inveire contro gli agenti di polizia e dopo averli minacciati li colpisce con calci e pugni. E' questo quanto successo ieri sera, poco prima delle 21, in piazza Rosselli ad Ancona. A segnalare la presenza dell'uomo alla polizia è stato lo stesso autista del bus, dopo aver notato un nigeriano salire sul mezzo senza il biglietto.

I poliziotti lo hanno inviato a mostrare i documenti di identità e l'eventuale titolo di viaggio, ricevendo però in risposta prima minacce e poi calci e pugni. Il 25enne è stato quindi ammanettato ed arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e per il giovane nigeriano, rimesso in libertà, sono scattate le procedure di espulsione dal territorio italiano.