Asso di cuori per il Salesi, il torneo di Burraco per acquistare un macchinario

Un torneo di burraco per comprare un respiratore polmonare da donare al Salesi. La sfida di beneficenza si terrà oggi (domenica 18 marzo) al centro polifunzionale di Pietralacroce e i numeri sono già da record 21 tavoli già prenotati per un totale di 85 persone. Il macchinario sarà donato al reparto di oncologia pediatrica e la sua particolarità è quella di essere trasportabile. I piccoli pazienti potranno utilizzarlo anche nella loro stanza di degenza senza restare necessariamente in terapia intensiva. Costo stimato dell'apparecchio: circa 8mila euro.

“Ci siamo dati questo obiettivo, che con il solo presepe vivente non riuscivamo a portare a termine” spiega Michele Menghini, l’organizzatore dell’evento che sarà realizzato in collaborazione con il Lions Club e la parrocchia Santa Croce di Pietralacroce. “Vogliamo tirare su i soldi necessari per poter fare questo acquisto il prima possibile- continua Menghini- ma prima della fine dell’anno sono sicuro che riuscirò a comprarlo. Spero anche prima dell’estate”.

Si comincia alle ore 16 e la quota di iscrizione di 15 euro a persona comprende anche la cena. Domenica 25 marzo, sempre per la stessa causa, si terrà uno spettacolo di beneficenza al teatro Sperimentale intitolato “I bambini per i bambini del Salesi”. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i seguenti contatti:

Michele (3383369020), Roberta (3392996382) e Anna (3470740822) oltre alla mail: mimengh@alice.it.