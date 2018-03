Maltempo, Burian atto secondo: previste nevicate anche a bassa quota

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, mare e vento valido su tutte le Marche dalle ore 00 del 24 del 21 marzo. Una sorta di Burian atto secondo con le nevicate che potrebbero interessare anche le zone pianeggianti.

«L'arrivo di una perturbazione associato al richiamo di aria fredda da nord-est, determinerà una fase di maltempo sulle Marche con nevicate fino a quote basse. La protezione civile ha previsto anche deboli nevicate sopra i 200 metri, non escludendo comunque locali e temporanee nevicate anche sotto i 200 metri e lungo la costa, ma con cumulate non significative».