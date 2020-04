Buoni spesa, al via la presentazione delle domande per le famiglie o persone in difficoltà

In tre ore, dalle 9 alle 12, le richieste per i buoni spesa sono state 1180, di cui 929 telefonate e 251 email. Sono 35 gli operatori addetti della GGF group che sono a disposizione dell'utenza al numero 071 2133333 e alla mail dedicata, attivi dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.



In totale nella giornata di oggi il call center ha ricevuto 1500 chiamate e oltre 500 mail di domande. Nel corso della giornata si era verificato anche un assembramento di persone in via Marconi dove probabilmente un centro forniva assistenza alle persone per la compilazione delle domande; l'Amministrazione però precisa che gli unici addetti al ricevimento delle domande sono gli operatori del call center. Tra l'altro per chi avesse difficoltà di comunicazione si ricorda che al call center gli operatori addetti in servizio sono multilingue e rispondono all'utenza in oltre otto lingue fornendo ogni tipo di informazione e con la compilazione delle domande anche via telefono. Anche domani sarà possibile presentare domanda per i buoni spesa destinati a persone e famiglie in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, e utilizzabili negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, presenti nel territorio comunale.

La domanda potrà essere inviata tramite posta elettronica o, in alternativa, chiamando un numero di telefono. In quest’ultimo caso, l’operatore del call center provvederà a compilare il modulo di autocertificazione e ne registrerà la dichiarazione. La domanda è disponibile sul sito del Comune di Ancona. A seguito della domanda la direzione politiche sociali, determinerà l’effettivo diritto nell’arco di 2-3 giorni, e lo comunicherà ufficialmente al beneficiario.

Il provvedimento fa seguito all’ordinanza n.658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che stabilisce di poter attuare ogni possibile misura urgente per sostenere quelle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid 19. A seguito dell’ordinanza, al Comune di Ancona sono stati assegnati 533.545 euro. Nel corso della giornata di domani uscirà l’avviso pubblico che consente ai cittadini di fare richiesta. Sarà data ampia informazione attraverso tutti i canali comunicativi dell’Amministrazione.

Nell’avviso (sul sito del Comune di Ancona) sono contenute tutte le informazioni relative ai criteri di assegnazione dei buoni spesa e le modalità per fare domanda. La platea dei beneficiari è stata individuata tra le persone ed i nuclei familiari in condizioni di indigenza o necessità. Si terrà conto di quanto già individuato dai Servizi Sociali o dal Terzo settore, della numerosità del nucleo familiare, della presenza di minori, delle situazioni di fragilità particolari legati all’assenza di parenti o altre reti. Il valore dei buoni spesa (da 20 o 50 euro l’uno) varia a seconda dei componenti il nucleo familiare, e va da 100 euro a 400 euro (fino alla possibilità di estendere a 500 euro in casi particolari). Al beneficiario verrà consegnato a domicilio lo stock di buoni spesa che saranno utilizzabili esclusivamente per acquisto di generi alimentari e di prima necessità, con esclusione di alcolici, tabacchi e altri generi voluttuari. Ad esso verrà consegnata anche la lista degli esercizi commerciali presso cui utilizzare il buono.

Attivato anche un conto corrente per raccogliere le offerte di coloro che vorranno alimentare il fondo iniziale, per questa specifica destinazione”. Il conto corrente per le donazioni è attivo alla tesoreria del Comune di Ancona, Banca Carige. L'IBAN è: IT12D0617502607000000971990 intestato a: "Comune di Ancona c/solidarietà alimentare". Importante: i "donatori" specifichino nella causale l'oggetto del versamento , ovvero, solidarietà alimnetare.