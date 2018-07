Bullizzato all'esame, studente minacciato a scuola dai compagni di classe

Beffato e bullizzato dai compagni di classe durante l'esame di terza media. E' questa la denuncia fatta dal papà di uno studente 13enne dalla scuola Leopardi di Ancona. Secondo la sua ricostruzione il figlio sarebbe stato vittima di bullismo da parte di altri alunni, che gli avrebbe pregiudicato un alto voto in pagella. Non solo. Sempre secondo il padre, che già durante l'anno si era lamentato con preside e insegnanti per gli atteggiamenti dei ragazzi nei confronti del figlio, questi episodi gli avrebbero trasmesso paura ed insicurezza. Una situazione incresciosa, dai contorni ancora poco chiari, che dovrà essere ricostruita per far luce su quanto successo.