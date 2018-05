Il Giro d'Italia arriva in città, scatta il piano antibuche: si lavora sugli asfalti

Saranno svolti oggi e domani i lavori per la sistemazione degli asfalti nelle zone previste dal passaggio del Giro d'Italia ad Ancona. L'Amministrazione con una nota ufficiale si è già scusata con tutti i cittadini per gli inevitabili disagi legati agli interventi in vista della importante manifestazione che arriverà nel capoluogo il prossimo 17 maggio.

«Nell'occasione - si legge nel comunicato - si ricorda che sono in corso anche gli interventi per la nuova segnaletica orizzontale in sei zone della città, con priorità a passaggi pedonali, corsie bus, stop e barre d'arresto. Anche in questo caso di prega di prestare attenzione alle indicazioni stradali apposte sul luogo dagli addetti. Infine si informa che tra una settimana saranno terminati i lavori di ripulitura dell'arenile di Palombina e Torrette da parte di Anconambiente, fermo restando le favorevoli condizioni meteo. Proceduto al sezionamento dei numerosi tronchi, gli addetti stanno ripulendo la spiaggia dai rifiuti e dalle alghe. Queste ultime dovranno essere ammucchiate per favorirne il disseccamento prima del conferimento all'impianto di smaltimento, ma questo non pregiudicherà la fruizione della spiaggia».

