Voragine di due metri in pieno centro, un'auto ci finisce dentro

Stava parcheggiando l’auto a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II e il veicolo è sprofondato in una voragine. E’ accaduto giovedì pomeriggio nel centro di Agugliano.

Il crollo è stato improvviso, ma per la verità diverse erano state le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte di passanti che avevano notato il fondo stradale cedere progressivamente. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i tecnici di Vivaservizi e i vigili del fuoco per recuperare l’auto e mettere in sicurezza la zona. L'impressionante buca, estesa e profonda un paio di metri, è stata circoscritta da transenne e subito sono cominciati i lavori per il ripristino della strada.