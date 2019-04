Passa su una buca e si frattura il piede: «Chiederò i danni al Comune»

Camminare lungo la pista ciclabile e all’improvviso ritrovarsi a strillare dal dolore e con un malleolo fratturato. E’ quello che è successo venerdì mattina a Roberta Genovesi per colpa di un tombino lungo via Giordano Bruno. «Chiederò il risarcimento danni al Comune- ha detto la donna, che ora si trova a casa con il piede destro ingessato- quel tombino non può essere tenuto in quelle condizioni, tanto più per il fatto che si trova su una pista ciclabile dove passano anche dei bambini in bicicletta».

Il fatto è accaduto intorno alle 9, Roberta doveva presentarsi a un appuntamento proprio in via Giordano Bruno prima di recarsi al lavoro dove era attesa alle 9,40. «Faccio la collaboratrice scolastica, dovevo andare al lavoro e per carità, andavo di fretta, ma non posso certo stare sempre a guardare per terra mentre cammino». Dopo aver attraversato la strada e aver imboccato a piedi la pista ciclabile il suo piede destro è passato su quel tombino un po' troppo affossato: «Non l’ho visto proprio, ho sentito lo scricchiolio al piede e ho iniziato a urlare dal dolore». Urla che sono state raccolte da una signora che stava uscendo dal garage in macchina: «E’ venuta da me e mi ha consigliato di fare denuncia». Roberta ha quindi aspettato l’arrivo del 118 seduta su un gradino e con il piede ancora dolorante. Dopo l’applicazione del ghiaccio è scattata la corsa al pronto soccorso di Torrette. Il referto del radiologo parla chiaro: frattura dell’apice del malleolo peroneale destro, gesso e prognosi fino al 5 giugno: «Poi dovrò rifare i raggi e vedremo» ha commentato amaramente Roberta, che si è già rivolta a un avvocato: «Ho telefonato ai vigili urbani, mi hanno detto di inoltrare all’ufficio infortuni la relazione con le dichiarazioni della testimone, ma io non mi posso muovere e preferisco fare tutto tramite il legale».