Brigate Volontarie per L’Emergenza, spesa a domicilio allo spazio Heval

Ad Ancona sono nate le Brigate Volontarie per L’Emergenza promosse e organizzate dallo Spazio Comune Heval per portare aiuto alle persone con maggiori difficoltà. "L’emergenza che, tutti e tutte noi stiamo vivendo, espone le persone più vulnerabili sia, da un punto vista fisico, che da un punto di vista sociale ed economico, a maggiore precarietà. Crediamo, sia in momenti come questi, che occorra stimolare e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità civile, ampia e plurale, senza nessuno escluso, per salvaguardare il benessere dei suoi membri".

Lo Spezio Comune Heval, ha sede da un anno, nel quartiere degli Archi e ad esso fanno rifermento l’Associazione sportiva Ancona Respect e l’Associazione di volontariato Shimabara Marche. Da tempo le associazioni sono attive sul territorio con progetti d’inclusione sociale e di solidarietà attiva. Nell'emergenza del terremoto, la sede precedente di Heval, è stata uno dei centri più attivi in città, nella raccolta e distribuzione dei beni di prima necessità ai terremotati. "Siamo da sempre vicino alle famiglie in disagio economico offrendo loro servizi di mutuo-aiuto che innanzi tutto crediamo debbano generare opportunità di scambio e di socialità per mettere in comune necessità e risorse.

In questi giorni, in cui molti non possono andare a lavorare e/o si sono visti ridurre o addirittura sospeso lo stipendio, sta emergendo l’emergenza per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità, soprattutto dei generi alimentari. Per questo ci siamo attivati nel realizzare una ridistribuzione dal basso di questi beni che chiunque può donare e ricevere. I nostri volontari, dopo un’adeguata formazione ricevuta dai medici di Emergency di Milano, in merito al protocollo per la sicurezza sanitaria, si recheranno a ritirare i pacchi alimentari per poi consegnarli a chi ne farà richiesta. Ci stiamo organizzando anche per coordinarci con il numero unico attivato dai servizi sociali del Comune di Ancona rimanendo a disposizione per tutte le necessità che possiamo assolvere nelle nostre competenze".

Per informazioni: http://www.spaziocomuneheval.it/ - 3201181725 o mail a spaziocomuneheval@gmail.com.