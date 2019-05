Via libera alla bretella tra Porto e Variante: 98 milioni per 3 km, sorgerà entro il 2025

La bretella sognata per oltre trent’anni sembra finalmente destinata a diventare realtà. L’ultimo miglio è in verità lungo 3 chilometri: quelli che collegheranno il porto di Ancona al Taglio di Torrette per risolvere i problemi di traffico a nord del capoluogo.

L’Anas ha infatti completato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la progettazione della bretella fra lo scalo dorico e la Statale 16. Il costo? Si stimano 98 milioni di euro per realizzare il tracciato che si sviluppa complessivamente per circa 3 km ed è costituito da due tratti. Il primo si estende per 2 km dallo svincolo di Torrette sulla statale Adriatica fino all’area costiera, attraversando un versante collinare che rende necessaria anche la realizzazione di due tratti in galleria. Il secondo, lungo circa 1 km, si sviluppa lungo la costa e prevede l’adeguamento della Flaminia e il relativo collegamento con l’accesso al porto. In questo modo, il bypass della Palombella diventerà lo snodo che dividerà il traffico portuale (sull'attuale Flaminia, che sarà adeguata e destinata alla viabilità internazionale e commerciale) da quello urbano.

Lo studio era stato avviato sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto ad Ancona il 12 ottobre 2017 da Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, Regione Marche, Comune di Ancona, Autorità portuale, Anas e Rfi. Preso atto della insostenibilità economica del progetto per l’uscita a Ovest, in quell’occasione gli enti hanno cominciato a lavorare a un’alternativa, partendo da un’intuizione del Comune per il collegamento tra la Flaminia (grosso modo all’altezza dell’autosalone Bartoletti) e l’uscita di Torrette della Statale 16, destinata ad essere raddoppiata nel tratto fra Torrette e Falconara con un progetto da 233 milioni finanziato dall’Anas.

Se questi 3 km di bretella saranno finanziati dal Governo, come promesso dal premier Conte, allora potrebbe sorgere nel giro di 5 anni, dunque entro il 2025, ma adesso comincerà tutta la fase relativa alla progettazione esecutiva.