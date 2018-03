Borse di studio riservato agli studenti di scuola secondaria di 2° grado, ecco il bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

E’ stato istituito, presso il MIUR, il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”, finalizzato all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado. E’ possibile, pertanto, presentare domanda, per l’anno scolastico 2017/2018, da parte degli interessati, frequentanti sia le scuole statali che paritarie. L’assegnazione delle borse di studio è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. Sono pertanto ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, oppure lo stesso studente se maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) relativo all’anno 2018 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro.

Il beneficio può essere richiesto dai residenti nel comune di Castelleone di Suasa compilando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria del Comune (Tel. 071 966113) o scaricabile dal sito internet istituzionale: www.castelleone.disuasa.it, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 13 aprile 2018. La Regione Marche raccoglierà le varie graduatorie parziali provenienti dai Comuni delle Marche e le trasmetterà al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che erogherà le borse di studio attraverso voucher in forma virtuale, associati alla carta dello studente.

Comune di Castelleone di Suasa