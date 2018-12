Consegnate le borse di studio alla memoria di Antonio Liguori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Martedì 18 Dicembre, l’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa, in occasione del tradizionale “Concerto di Natale 2018”, organizzato dalle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, ha conferito le Borse di Studio, alla memoria del “Dott. Antonio Liguori”, agli studenti residenti, più meritevoli, che hanno conseguito la migliore votazione nell’anno scolastico 2017/2018. Il Sindaco, Carlo Manfredi, alla presenza della Sig.ra Rigano Santa, vedova Liguori, del Dirigente Scolastico Prof. Francesco Savore ed alcuni Consiglieri Comunali, ha consegnato gli Attestati e comunicato gli importi, in base a quanto stabilito dalla Giunta Comunale (art. 6 del Regolamento), per: - Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado, è stata premiata con € 500,00, Luzi Viola, che ha conseguito la votazione di 10/10 con lode; -Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, è stato premiato con € 1.000,00, Pierluca Emanuele, che ha conseguito il Diploma di Liceo Scientifico, con votazione 100/100; - Diploma di Laurea Triennale, è stata premiata con € 1.000,00, Tenti Gaia, che ha conseguito la Laurea di Primo Livello in Educazione Professionale, con votazione di 110/110 e lode; - Laurea Magistrale, sono stati premiati, rispettivamente con € 750,00, Santolini Pietro, che ha conseguito la Laurea in Product Design con votazione di 110/110 e lode, e Mattioli Andrea, che ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode, inoltre, è stato premiato con € 500,00, Cuicchi Gabriele, per aver conseguito la Laurea in International Management con votazione 110/110 e lode. Quest’ultimo importo è ridotto, in quanto, Gabriele, aveva già ottenuto la Borsa di Studio al conseguimento della Laurea Triennale (art. 3 del Regolamento). Grazie al fondo donato allo scopo, diversi anni or sono, da parte della Sig.ra Rigano Santa, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha potuto gratificare i migliori studenti, come segno di incoraggiamento, in quanto solo con la forza di volontà e l’impegno si possono ottenere ottimi risultati. dal Comune di Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it lì 19/12/2018