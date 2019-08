Canalone dell'ex Ipsia e area intorno al Palaveneto, completata la bonifica

Si è concluso questa mattina l'intervento di bonifica del canalone che costeggia l'ex Ipsia nei pressi del Palaveneto, realizzato da Anconambiente in collaborazione con l'Ufficio ambiente e l'assessorato alle manutenzioni del Comune di Ancona. La pulizia si è resa necessaria per la presenza nello stesso, come si vede anche dalle foto allegate, di numerosi rifiuti che sono stati raccolti dagli addetti di Anconambiente in sacchi e destinati allo smaltimento. Inoltre, di è provveduto alla bonifica Dell'area intorno al Palaveneto.

“Si tratta di un intervento necessario per la messa in sicurezza del canalone e garantirne, al tempo stesso, le condizioni igieniche. In questo modo abbiamo dato risposta alle segnalazioni che ci erano giunte dai cittadini del quartiere. Proseguiamo così nel lavoro di ripristino di alcune zone delal città restituite al decoro” spiega l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi che ha anche ringraziato Anconambiente per il pronto intervento.