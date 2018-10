Bonifica dell'ex cantiere del Verrocchio, completato l'intervento

Sono terminati ieri i lavori di bonifica dell'ex stazione Verrocchio, nei pressi della stazione ferroviaria. Gli operatori di Ancona Ambiente – su incarico del Comune, assessorato alle manutenzioni e decoro urbano- hanno disinfestato completamente l'area venerdì scorso e, trascorso il tempo necessario perché fosse efficace, hanno provveduto a ritirare tutti i rifiuti accumulati e sparsi nel sito quali materassi, coperte e altri materiali usati per la pratica dell'accattonaggio e una grande quantità di bottiglie di vetro.

Sono stati necessari quattro motocarri e un furgoncino per asportare tutto il materiale raccolto. Nella giornata di ieri è stata spazzata tutta l'area e bonificata dalle parti di eternit presenti sul posto e per finire, sono stati controllati gli sbarramenti agli accessi del vecchio cantiere abbandonato. Questa mattina gli addetti di Ancona Ambiente si sono dedicati a piazza Ugo Bassi e piazza del Crocifisso, dove è stato effettuata una operazione di lavaggio della pavimentazione, delle panchine e degli arredi. Domani l'intervento di pulizia continuerà in Corso Carlo Alberto.