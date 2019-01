Bomba day, navette gratuite: tutte le linee e gli orari per i centri di accoglienza

L’evacuazione per la bonifica dell’ordigno trovato nell’area Scambietti lo scorso 17 ottobre riguarderà 12.000 persone circa. La zona Rossa, da abbandonare fino al termine delle operazioni, comprende l’area tra Porta Pia, stazione ferroviaria/via Berti, piazza Ugo Bassi/piazzale Camerino e zona Regione. Residenti e operatori dovranno lasciare l'area tra le 8 e le 19. Il Comune ha messo a disposizione 3 centri di accoglienza: PalaPrometeo (Palarossini), Palascherma e Palabrasili raggiungibili sia con mezzi propri che con quelli messi a disposizione dell’Amministrazione. I punti di raccolta dai quali partiranno le linee sono 4: Stazione Ferroviaria (zona 1), Piazza Ugo Bassi (zona 2), Piazzale Europa (zona 3A), Dopolavoro Ferroviario via De Gasperi (zona 3B), Coal di via Mamiani (zona 4).

Linee e orari

LINEA 1/2

Percorso: Stazione – Palarossini

Fermate: via G.Bruno altezza ex Hotel Moderno, via G. Bruno altezza ex dispensario Asur, piazza Ugo Bassi

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,00 alle 8,50 ogni 10 minuti.

LINEA 1A (circolare per raggiungere la linea 1/2 )

Percorso: Largo Sarnano – via Urbino- via Pesaro- via Civitanova – via Lamaticci – via Dalmazia – via Ragusa – via Spalato – Largo Sarnano

Fermate: corrispondono alle fermate della linea 34 incontrate durante il percorso

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,10 alle 8,30 ogni 20 minuti.

LINEA 1B (circolare per raggiungere la linea 1/2)

Percorso: Piazza Ugo Bassi – via Urbino- via Pesaro- piazzale Camerino – via Pesaro – via Urbino – piazza Ugo Bassi

Fermate: corrispondono alle fermate della linea 31 lungo via Urbino e via Pesaro

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,00 alle 8,20 ogni 20 minuti.

LINEA 3A

Percorso: DLF Via De Gasperi – Palarossini

Fermate: via Raffaello Sanzio (2 fermate), via Torrioni altezza Asilo Garibaldi

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,10 alle 8,50 ogni 20 minuti.

NB: all’eventuale raggiungimento della capienza del Palarossini la destinazione sarà spostata al PalaUrbani del Q2 o alla Facoltà di Ingegneria di Montedago

LINEA 3B

Percorso: Piazzale Europa – Regione- PalaScherma

Fermate: via Tiziano (supermercato PuntoSma), via Tiziano (Regione), via Tiziano (scuole Donatello)

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,00 alle 8,45 ogni 25 minuti.

LINEA 4

Percorso: Via Marconi (Maxi Coal) – PalaBrasili (Collemarino)

Fermate: via Marconi (fermata extraurbana), via Marconi (davanti al parcheggio Archi)

Orari di partenza (indicativi): dalle 5,00 alle 8,40 ogni 20 minuti.