Bomba day, l'iniziativa del locale per gli sfollati: sconto su tutto il menu

Apertura straordinaria anche a pranzo e sconto per tutti gli sfollati del bomba day. E' questa la bella iniziativa del locale Anburger di Piazza del Papa, che domenica 20 gennaio darà ospitalità a tutti i residenti della zona rossa, off limits durante le operazioni di bonifica dell'ordigno ritrovato a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Come spiegato dal titolare Mauro Ugolini, basterà dichiarare di essere residenti nelle vie interessate dall'evacuazione e, se possibile, fornire i documenti per verificarlo. A quel punto si avrà diritto allo sconto su tutto il menu del ristorante. Un'idea che di sicuro farà felice le tante persone che si troveranno in difficoltà non potendo cucinare all'interno delle proprie case.