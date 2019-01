Bomba day, domenica divieto di sosta davanti alla stazione

FALCONARA - Scatta il divieto di sosta davanti alla stazione di Falconara in occasione della bonifica dell’ordigno bellico ritrovato nel quartiere Archi di Ancona, programmata per domenica 20 gennaio. La disposizione si è resa necessaria per consentire agli utenti delle ferrovie di usufruire dei servizi sostitutivi. Il tratto ferroviario che ricade in territorio di Ancona sarà infatti interrotto dalle 9 alle 19 e i passeggeri saranno accompagnati a bordo di bus per raggiungere le loro destinazioni bypassando il tragitto interdetto. Proprio per consentire la sosta degli autobus sostitutivi, con un’ordinanza dirigenziale emessa ieri, martedì 15 gennaio, è stato disposto il divieto di sosta dalle 8 alle 20 nel lato mare di via Flaminia, nel tratto compreso tra le vie Cairoli e Fratti, in modo da consentire ai bus di fermarsi in prossimità dello scalo ferroviario falconarese.

Stando a quanto emerso ieri nel corso di un incontro in Prefettura alla stazione ferroviaria arriveranno a Falconara 17 treni. Rfi ha stimato la presenza massima in contemporanea di sei bus sostitutivi a Falconara, ossia uno o due autobus fissi di riserva e fino a quattro mezzi in turn-over per i transiti. Oltre che a servizio del trasporto sostitutivo, lo spazio interdetto alla sosta sarà riservato al personale Rfi che dovrà curare i servizi straordinari dei treni e della stazione ferroviaria, dando indicazioni ai passeggeri sui mezzi sostitutivi, sul traffico ferroviario e su tutte le altre necessità.

«Mi rivolgo direttamente ai cittadini – è l’invito dell’assessore alla Viabilità Clemente Rossi – affinché osservino tassativamente il divieto in vigore nell’area della stazione, in modo da non intralciare i servizi in una situazione già complessa».