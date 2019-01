Bomba day, l'ordigno non verrà fatto brillare ad Ancona: ecco dove

Sarà fatta brillare a Jesi, in una cava vicino al fiume Esino, la bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta ad Ancona nel quartiere degli Archi. Lo ha comunicato la Prefettura al Comune che si è subito attivato per predisporre tutti gli atti necessari.

La cava individuata è quella di via della Barchetta dove l’ordigno bellico verrà portato per essere fatto brillare nel primo pomeriggio di domenica o al più tardi nella tarda mattinata di lunedì 21. Per tale occasione sarà istituita una zona rossa per un raggio di 400 metri dove sarà vietato il passaggio e la sosta di persone, mezzi o cose. L’ordinanza che verrà predisposta al riguardo dettaglierà accuratamente l’area delimitata, le vie che saranno interdette alla circolazione e ogni altra misura di sicurezza.

All’incontro in Prefettura in cui si è data disposizione del trasferimento alla cava di via della Barchetta della bomba, una volta estratta dal quartiere degli Archi di Ancona dove è stata rinvenuta, ha partecipato una delegazione del Comune di Jesi guidata dal comandante della Polizia locale Cristian Lupidi che ha immediatamente riferito al Sindaco le decisioni assunte ed i provvedimenti da adottare.