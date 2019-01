Bomba day, attivo il COC: orari e contatti telefonici per i cittadini

ono stati ufficializzati oggi, nel corso della riunione in Comune con tutti i dipendenti coinvolti nella gestione della evacuazione di domenica prossima 20 gennaio- riunione presieduta dall'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile, Stefano Foresi- i numeri telefonici del COC- Centro operativo comunale, che sarà attivo dalle ore 4,30 e fino alle ore 13,30 domenica per dare assistenza ai cittadini. Il COC, in forza presso il Comando della Polizia Municipale, risponde al numero 071.222.3067.

Il COC (che ha in carico la parte relativa alla evacuazione) lavorerà in stretto contatto con la SOI – Sala Operativa integrata attiva presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Attivi anche i numeri consueti degli Uffici di Polizia municipale 071.222. 2200 -3031. La sede della Croce Giallasarà ospitata presso il Comando di Polizia Municipale e utilizzerà l'utenza telefonica 071 222. 3006.

Per tutta la giornata, fino al termine delle operazioni, sarà operativo anche l'URP- Ufficio relazioni con il pubblico a Palazzo del Popolo: gli operatori risponderanno al n.verde 800 653413 e 071. 222 2323.

La zona rossa - presidiata dalle forze dell'ordine- sarà off limits dalle ore 8 e fin dalle ore 7 non potrà essere accessibile dall'esterno. Nell'occasione è stata data disposizione della chiusura degli accessi di tutti i parchi che si trovano all'interno del perimetro interessato dallo sgombero: Cittadella, Fornaci comunali, Pacifico Ricci, Via Scrima e Regina Margherita.

Quarantacinque i dipendenti comunali impegnati nell'assistenza alla popolazione dalle 4,30 alle 19. Organizzati un due turni di lavoro, saranno dislocati nei punti di raccolta per i bus-navetta (RFI piazza Rosselli, piazza Ugo Bassi, Via G.Bruno/Salesiani, De Gasperi, Via Torrioni, Piazzale Europa, RFI Via Tiziano, Via Marconi COAL, Via Marconi Flexibus) e nei tre centri di accoglienza, PalaPrometeo, PalaBrasili e Palascherma, in fase di allestimento in queste ore. Numerosi i volontari di Protezione civile che supporteranno i dipendenti comunali e le forze dell'ordine nelle varie postazioni durante la giornata.